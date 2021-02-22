Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı - Son Dakika

Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı

22.02.2021 14:55
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 'Yok Artık' projesiyle bir yıl içerisinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanarak çevre kirlenmesine engel olundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 'Yok Artık' projesiyle bir yıl içerisinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanarak çevre kirlenmesine engel olundu.

Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından 2019 yılında başlatılan 'Yok Artık' isimli sosyal sorumluluk projesiyle bir yıl içerisinde Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplanıp, lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden 'Sıfır Atık' projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Yok Artık' projesiyle atık elektrik ve elektronik eşyaları topladıklarını söyledi.

2020 yılı içerisinde Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşyayı toplayarak doğaya vereceği zararların önüne geçtiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgemizin en büyük, teknik alt yapısı ve donanımıyla çevre yatırımlarına örnek gösterilen Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz ve 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezimizdeki faaliyetlerimizi her geçen gün artırmaktayız. Deneyimli ve uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, doğamızı tehdit eden unsurların önüne kalıcı ve etkili hizmetlerle geçmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gönderdiği 'Sıfır Atık' belgesine sahip olan belediyemiz, 'Sıfır Atık' kapsamında Çevre Yeterlilik Belgesini de Malatya'da ilk alan yerel yönetim oldu. Geri dönüşümle ilgili çalışmalarımızın boyutunu iki belgeyle daha ileri bir boyuta çıkarttık. Çevremizin ve doğamızın farklı atık türleriyle zarar görmesine engel olmak adına 2019 yılında başlattığımız 'Yok Artık' projemizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden 'Sıfır Atık' projelerini destekliyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün destek verdiği bu projemiz sayesinde, evlerde kullanılmayan ve çöpe atılma durumu olan buzdolabı, soğutucu, çamaşır makinesi, fırın, küçük ev aletleri, televizyon, monitörler ve aydınlatma gibi elektrik ve elektronik eşyaları 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezine getiriyoruz. Burada yapılan işlemlerin ardından anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmaya teslim ederek çevrenin korunmasına katkı sağlamakla birlikte tekrar ekonomiye kazandırmış oluyoruz. 2020 yılı içerisinde gerçekleşen çalışmalar sonucunda ilçemizde 3 bin 244 kilogram atık elektrik ve elektronik eşya toplayarak büyük bir başarının altına imza attık. Elektrik ve elektronik atıkları toplamak doğa sağlığının korunmasıyla birlikte ülke ekonomisine ciddi katkısı vardır. Bizim tek gayemiz var o da, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki çalışmalarımızla çevre hizmetlerimize gösterdiğimiz hassasiyetimizi ön planda tutmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı - Son Dakika


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