Bursa 'da narkotik köpeği Fırtına 'nın da katıldığı operasyonda binlerce genci zehirleyecek 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucuları hafif ticari bir aracın bagajındaki bebek bisikletine zulaladığı, narkotik köpeği Fırtına'nın da kısa sürede operasyon esnasında uyuşturucuyu bulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik, Fırtına, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yok artık...Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı - Son Dakika

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