YÖK Atlas, 2021-YKS'de tercih yapacak adaylar için güncellendi - Son Dakika

YÖK Atlas, 2021-YKS'de tercih yapacak adaylar için güncellendi

10.02.2021 19:29
YÖK Atlas, 2021-YKS'de tercih yapacak adaylar için güncellendi, System.String[]

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla "https://yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden hizmete sunulan YÖK Atlas içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları, öğrencilerin görüşleri ve talepleri doğrultusunda tamamlandı.

"Lisans/ Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modülleri güncellendi

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

Birçok modül hizmete sunuldu

YÖK Atlas programında "Lisans/ Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans/ Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığında tüm modüller yeni verilere göre güncellenerek hizmete sunulacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, Lisans, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Atlas, 2021-YKS'de tercih yapacak adaylar için güncellendi - Son Dakika


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