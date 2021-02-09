YÖK: Avrupa'nın "Türk Yükseköğretim Sistemi" karnesine 5 alanda tam puan verildi - Son Dakika

YÖK: Avrupa'nın "Türk Yükseköğretim Sistemi" karnesine 5 alanda tam puan verildi

09.02.2021 09:59
YÖK: Avrupa'nın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'na göre, Türkiye'nin 5 alanda tam puan aldığını belirterek, "Rapordaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'na göre, Türkiye'nin 5 alanda tam puan aldığını belirterek, "Rapordaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır." dedi.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Sürecine, Türkiye'nin 2001'de üye olduğunu hatırlattı.

Bologna Sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 2 veya 3 yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade eden Saraç, Bologna Sürecine tam üyeliği olan ülke sayısının 49'a yükseldiğini aktardı.

Saraç, son olarak yeni atılacak adımlar ve süreçte gelinen aşamayı değerlendirmek üzere 19 Kasım 2020'de İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliğinde yükseköğretimden sorumlu Bakanların katıldığı Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konferansta ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren "Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu"nun da yayımlandığını kaydeden Saraç, "Rapora göre, Türk yükseköğretim sistemi son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişmesini veya gerilemesini gösteren, bu sürece dahil bütün ülkelerin yükseköğretim karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur." değerlendirmesinde bulundu.

"Pek çok Avrupa ülkesinin önündeyiz"

Saraç, 2020 Bologna Süreci Uygulama Raporunda; "dış kalite güvence sistemi", "diploma eki", "ulusal yeterlilikler çerçeveleri", "otomatik tanıma", "yetersiz düzeyde temsil edilen grupların yükseköğretime erişimi, devamı ve hareketliliği", "önceki öğrenmelerin tanınması", "kamu tarafından desteklenen kredilerin ve kamu hibelerinin taşınabilirliği" alanlarında, sürece üye ülkelerin durumlarını gösteren 13 gösterge bulunduğunu anlattı.

2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'na göre; yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Saraç, "Raporda yükseköğretim sistemimizde yaşanan bu nicel genişlemeye paralel olarak ülkemizin Bologna Sürecinde birçok alanda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur." şeklinde konuştu.

Türk yükseköğretimi beş alanda tam puan aldı

2018 yılında dört alanda 5 üzerinden 5 tam puan alan Türk yükseköğretim sisteminin 2020 yılında "Dış Kalite Güvencesi ile Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) Uygulanmasının İzlenmesi", "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi", "Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi", " Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR) Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi" ve "Akademik Hedefler İçin Otomatik Tanıma Düzeyi" başlıklı beş alanda tam puan aldığına işaret eden Saraç, şöyle devam etti:

"Böylelikle, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumluluğu referanslanmıştır. Yani yükseköğretim sistemimiz ile Avrupa yükseköğretim sistemi arasında birbiriyle konuşan ortak bir dil oluşmuştur."

"Türkiye'nin karne notu 2018'e göre yükseldi"

Başkan Saraç, rapora göre Türkiye'nin "Dış Kalite Güvence Sistemi'nde Öğrenci Katılım Düzeyi" ve "Dış Kalite Güvencesinde Uluslararası Katılım Düzeyi" ile "Non-formal ve Informal Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlıklı alanlarında karne notunun 2018'e göre gelişme gösterdiğini ve 5 üzerinden 4'e yükseldiğini dile getirdi.

Bu kapsamda öğrencilerin ve uluslararası uzmanların veya paydaşların, kalite güvencesi değerlendirmelerine karar verme ve izleme süreçlerine tam üye olarak çoğunlukla katılım sağladıklarının görüldüğüne değinen Saraç, "Özellikle daha önceki raporda başarısız not aldığımız alanlardan 'Non-formal ve Informal, Önceki Öğrenmelerin Tanınması' alanında Türk yükseköğretiminin 2018 yılından itibaren büyük bir ivme yakalamış olduğu görülmektedir. Ülkemizde önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik ulusal olarak oluşturulmuş süreçler bulunmaktadır." diye konuştu.

Yükseköğretim sistemimizdeki gelişim ve iyileşme tescillendi

YÖK Başkanı Saraç, rapora ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'ndaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gittikçe geliştiği ve hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu artık bizim ifademiz olmaktan çıkarak Bologna Sürecinin Bakanlar Zirvesi'nde de tescillenmiştir. Bu gelişme ciddi bir planlama ve çalışmanın eseridir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü artırmak için bazı alanlarda yeni tedbirler alacak ve iyileştirmelerin devamını sağlayacağız."

Bologna, Türkiye, Türk, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK: Avrupa'nın 'Türk Yükseköğretim Sistemi' karnesine 5 alanda tam puan verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Kan donduran cinayet! Tabanca ile başından vurup cansız bedenini yol kenarına attılar 'Mor renkli köyde' bugüne kadar hiçbir korona vakasına rastlanmadı Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı         
09:40
Eve ayakkabıyla girdiği için kızdığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Eve ayakkabıyla girdiği için kızdığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
09:35
Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Sezon sonu yeni sözleşme imzalanacak Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Sezon sonu yeni sözleşme imzalanacak         
09:18
Polise şikayet ettiği saldırgan tarafından çocuklarının gözü önünde pompalıyla vuruldu Polise şikayet ettiği saldırgan tarafından çocuklarının gözü önünde pompalıyla vuruldu         
08:59
Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada         
08:42
Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu         
08:33
Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı         
08:19
Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor         
08:14
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı         
00:07
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 10:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK: Avrupa'nın "Türk Yükseköğretim Sistemi" karnesine 5 alanda tam puan verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei