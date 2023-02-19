Açıklamada ayrıca oluşabilecek yeni ihtiyaçlara göre YÖK'ün paydaşları ile yeni çözüm yolları üretileceği kaydedildi.

YÖK'ten 'Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: DHA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YÖK'ten üniversitelerin bahar yarıyılına ilişkin 16 soruya cevap - Son Dakika

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