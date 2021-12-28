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YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika

YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması

28.12.2021 16:56
YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması

YÖK Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, ülkedeki 207 vakıf ve devlet üniversitesinin her birinin, dirençli, dayanıklı ve üretken Türkiye için gayret etmek zorunda olduğunu söyledi.

YÖK Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, ülkedeki 207 vakıf ve devlet üniversitesinin her birinin, dirençli, dayanıklı ve üretken Türkiye için gayret etmek zorunda olduğunu söyledi.

Komsuoğlu, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2030'a Doğru Küresel Dünyada Yükseköğrenim" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminde toplam öğretim elamanı sayısının yaklaşık 180 bin olduğunu belirtti.

Öğretim üyelerinin 98 bininin erkek, 81 bininin ise kadın olduğunu bildiren Komsuoğlu, "Profesörlerin sayısı 30 bin 759. Yüzde 32,5 profesör kadrosunda kadın öğretim üyesi olmasıyla da Avrupa'nın en iyilerinden biriyiz. Kadın öğretim üyelerinin sayısı, Avrupa'da bizi sevindiren bir sayı." dedi.

Komsuoğlu, Türkiye'de neredeyse 8,5 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, "Burada da kız öğrencilerin oranı yüzde 48. Bu da AB'ye veya dünyaya baktığımızda çok övünecek olduğumuz alanlardan biridir. 105 bin civarında doktora yapan, 304 bin civarında da yüksek lisans yapan akademik kadromuz var." diye konuştu.

Türkiye'de 2001 yılında 16 bin olan uluslararası öğrenci sayısının, 2021'de 240 bin dolayına ulaştığına işaret eden Komsuoğlu, "Uluslararası öğrencilerde son derece başarılıyız. Bu sayı ile UNESCO'nun verilerine göre dünyada 10, Avrupa'da 5. öğrenci kabul eden ülkeyiz. Bu da iftihar edeceğimiz durumlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin "araştırma verilerinin oluşturulduğu ve saklandığı, ortak bilgi kültürünün muhafaza edildiği ve yeni bilginin üretilmesinde söz sahibi olağanüstü kurumlar" olarak tanımlandığına işaret eden Komsuoğlu, "Şu iki kelimeyi de seviyorum, dirençli ve dayanıklı, ne olursa olsun yıkılmıyorlar, yıkılmamaya gayret ediyorlar. Sürdürülebilir toplumları yaratan en güçlü kuruluşlardır diye tanımlıyorlar. Üniversitelerimiz dirençli ve doğrunun peşinde olmalı." dedi.

Komsuoğlu, "Türkiye'de 207 üniversitemiz var vakıf ve devlet olmak üzere. Bunların her biri dirençli, dayanıklı, üretken bir Türkiye için gayret etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimde geçmişe göre çok şey değiştiğini dile getiren Komsuoğlu, "Ama temel değişmemesi gereken şeyler var. Hümanist bir gençlik yetiştirmek, insancıl bir gençlik, kalbi kendi toplumuna açık olan, birbirini seven ve sayan gençlik yetiştirmek." diye konuştu.

Komsuoğlu, değişenler arasında ise dijital akışın yer aldığını, gelecekteki mesleklerin yüzde 90'ında dijital bilgilerin öne çıkacağının söylendiğini ifade etti.

Yükseköğretimde tematik alanda eğitimin önemine dikkati çeken Komsuoğlu, "48 yıllık deneyimimle, dünya ülkelerini de göz önüne alarak en önem verdiğim şey, özellikle burası için bu cümleyi kullanmak isterim, tematik bir uzlaşma alanı. Birçok şeyi bileceksiniz ama biri sizin sahibiniz olacak, onunla anılacaksınız." dedi.

Komsuoğlu, gençleri farklı dilleri iyi seviyelerde bilen, birbirleriyle etkili ve verimli iletişim kuran, birbirlerini seven, sayan ve değerlerine önem veren nesiller olarak yetiştirmek gerektiğini kaydetti.

Eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü de olan Komsuoğlu, UNESCO'nun 2050 yılına ilişkin dünyada yükseköğretimde neler olacağına yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını da katılımcılarla paylaştı.

Konferans, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun, Komsuoğlu'na plaket takdiminin ardından sona erdi.

YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması
YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması

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gençlik, Trabzon, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YÖK Başkan Başdanışmanı Komsuoğlu, Trabzon'da konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika
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