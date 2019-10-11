Son Dakika Haberleri: YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret
Son Dakika Güncel YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) akademisyenlerle buluştu.

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) akademisyenlerle buluştu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkan Vekili Er, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından akademisyenlerle bir araya gelen Er, yükseköğretim sisteminde yapısal gelişmeleri anlattı.

Yükseköğretimde kaliteye değinen Er, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde nicel büyümeyi tamamladık, bundan sonra nitel büyümeyi hedefliyoruz. Bunun içinde yükseköğretimde kaliteye daha çok önem vereceğiz. YÖK olarak yüksek öğretimde daha çok kalite ve daha çok uluslararası işbirliklerine önem veriyoruz. Yükseköğretimde mevcut kalitenin artırılması için gayretlerimiz sürecek."


Er, daha sonra, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezlerini gezdi.

Erciyes Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Mustafa Çalış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nobel Barış Ödülü'nü alan Abiy Ahmed Ali kimdir?
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 23:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]