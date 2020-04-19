YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversiteden daha hızlı karar aldık - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversiteden daha hızlı karar aldık - Son Dakika

YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversiteden daha hızlı karar aldık

6 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, University World News'de yayınlanan makalesinde koronavirüs salgını öncesi yapılan hazırlığa işaret ederek, "Bu hazırlık, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve Amerika'daki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar...

YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversiteden daha hızlı karar aldık, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, University World News'de yayınlanan makalesinde koronavirüs salgını öncesi yapılan hazırlığa işaret ederek, "Bu hazırlık, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve Amerika'daki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladı" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, 'Yükseköğretimde Online Eğitime Yönelik Ulusal Bir Yol Haritasının Hazırlanması' başlıklı makalesinde Covid-19 salgınından sonra dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın artık iş yerlerinde veya sınıflarında olmadığını bildirdi. Dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin Ocak 2020 sonrasında aynı kalmayacağını belirten Saraç, "Online eğitimin daha büyük bir rol oynayacağı ve Kovid-19 öncesinde daha az tercih edilen MOOC eğitimlerinden daha fazla faydalanılacağı muhtemeldir. 2020 Uluslararası Yükseköğretim Forumu'nda, Kovid-19'un dünya genelinde yükseköğretim sistemine, eğitim-öğretim metodu, araştırma, uluslararasılaşma, hareketlilik konularında derin etkiler ve değişiklikler getireceği yönünde söylemler gerçekleşti ve bugün itibariyle, dijital eğitime artık yoğun bir akın başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Saraç, virüsün Türkiye'ye gelmeden önce YÖK'ün salgının üniversiteleri nasıl etkilediğini incelemeye aldığına dikkat çekerek, "Bu hazırlık, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve Amerika'daki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladı" tespitinde bulundu.

'KESİN TARİHLER VERMEKTEN İMTİNA ETMEKTEYİZ'

Türkiye'de online eğitim konusunda yapılan çalışmalara değinen Saraç, şunları kaydetti:

"Eğitimin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için üniversitelere pandemi sürecinde online programlara geçileceği, buna yönelik üniversitelerden mevcut alt yapı ve insan kaynağı bilgilerinin YÖK'e iletilmesi istendi. Öğrenme Yönetim Sistemi olmayan veya yeterli olmayan üniversiteler bu konuda deneyimli olan üniversitelere yönlendirerek altyapılarının güçlendirilmesi sağlandı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron ya da asenkron şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabileceklerine karar verildi. Üniversiteler, dekanlar ve akademisyenler her düzeydeki programlarda yer alan teorik dersleri uzaktan öğretimle yürütülebilecek, uygulamalı dersler için ise yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlamaları ve yaz sonu Ağustos, Eylül aylarında yapmaları planlandı. Ancak yine de yükseköğretim sisteminde flexible davranmakta ve ileriye dönük kesin tarihler vermekten imtina etmekteyiz."


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:15 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un "dünya düzenine" etkisini değerlendirdi Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz         
23:19
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi         
22:59
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti         
22:43
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:08
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu         
22:08
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı         
21:57
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi         
21:45
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir         
21:39
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu         
21:30
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu         
21:00
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 23:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversiteden daha hızlı karar aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]