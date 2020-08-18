YÖK Başkanı duyurdu! - Son Dakika

YÖK Başkanı duyurdu!
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bilindiği üzere yeni YÖK olarak, üniversitelere 'yetki devri' sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere 'yetki...
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bilindiği üzere yeni YÖK olarak, üniversitelere 'yetki devri' sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere 'yetki devri' gerçekleştirdik. Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil Yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:32
Kaynak: İHA
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