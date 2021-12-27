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YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2021 14:14

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Özvar, spor kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafta, haklı bir başarı elde eden bir sporcunun ortaya konduğunu dile getiren Özvar, "Başardım ama hakkımdı, çok çalıştım' der gibi adeta. Fotoğrafta bir mesaj var." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde ise birçok fotoğrafı çok etkileyici bulduğunu vurgulayan Özvar, Özge Elif Kızıl'a ait "Görme Engellilerin Dayanışması" için oyunu kullandı.

Özvar, "Bu fotoğrafın daha özel gelen tarafı, arkadaşının saçıyla yolunu bulması. Hayata tutunmak böyle bir şey, insanoğlu hayata, dostuyla, toplumun üyesiyle tutunuyor. Engeller işbirlikleriyle aşılıyor aslında. Bunun en güzel örneklerinden biri bu. Bir eli teknolojide bir eli ise arkadaşında. Saçından tutması müthiş." diye konuştu.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç Kalan Minik Yürekler" fotoğrafını oylayan Özvar, "Annelerin çilesi... Kadıncağızın vakaretini görüyor musunuz, nasıl vakur, müthiş bir fotoğraf." yorumunu yaptı.

Özvar, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yılın Fotoğrafları etkinliğinin çok önemli olduğunu ve her yıl yakından takip ettiğini söyledi.

"Fotoğraflar bazen bir kareyle pek çok hakikati insanın yüzüne çarparmışçasına gösteriyor" diyen Özvar, fotoğraf konusunda Anadolu Ajansının başarılı ajanslardan biri olduğu vurguladı. Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansı, insancıl ve ayrımcı değil. Bu fevkalade önemli. Sadece ülkemizin değil ama dünyanın bütün gerçeklerini olduğu gibi yalın haliyle vermeye çalışıyor. Aynı zamanda mütevazı, bu da çok kıymetli. En önemlisi Anadolu Ajansı, hakkında istifham uyandıracak etkinlikleri veya tasarrufları olmayan bir ajans. Bu da çok çok önemli. Bazı uluslararası ajanslar, sürekli haberlerindeki itinasızlık sebebiyle özür dilemek zorunda kalıyor. Bu açıdan Anadolu Ajansını diğerlerinden ayıran özelliklerden biri haberlerde göstermiş olduğu özen. Bunların hepsini topladığımız zaman Anadolu Ajansı, çok sansasyonel başlıklar altında haber vermiyor, takip edebileceğimiz, sağlıklı, olduğu gibi bizlere olayları taşıyor. Bu açıdan fevkalade büyük ve önemli bir iş yaptığını düşünüyoruz."

YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Anadolu Ajansı, Ali Atmaca, Mete Gazoz, Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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