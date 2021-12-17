YÖK Başkanı Erol Özvar, MAÜ'ye Konuk Oldu - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesinin şehre kazandırdığı projelerin yer aldığı tanıtım filmi ile başlayan programa YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz,Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Üniversite ve şehir" konusunu akademik derinlik ve tecrübeyi mezcetmiş bir akademisyenden dinlemenin hem entelektüel bir haz hem de toplumsal sorumluluklarımıza dair bir hatırlatma olacağına işaret ederek açış konuşmalarına başlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin Artuklu Üniversitesi, güçlü bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olma şiarıyla yola çıkmış ve 2019 yılından beri "ahlak, bilgi, üretim" mottosuyla akademik ve kurumsal vizyonunu sürekli geliştirme ve güncelleme çabası içinde olmuştur. Mardin'in içinde bulunduğu coğrafyanın medeniyet tarihinden bugüne tevarüs eden ilmî, tarihî, iktisadî ve kültürel müktesebatını daha ileriye taşıyacak misyon ve vizyonla geçmiş-şimdi ve gelecek arasında bilimsel/ilmî bir köprü kurma sorumluluğuyla hareket ederek yeni odak noktaları belirledik." diyerek Mardin Artuklu Üniversitesinin yeni vizyonu olan Sosyal Bilimler +5T olarak formülize edilen tıp, turizm, tarım, tasarım ve ticaret odaklarından bahsetti.

Özcoşar, Şehrimizde üniversite ile iş birliği hususunda büyük teveccüh gösteren valimiz, siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, iş insanlarımız, sanayicilerimiz, STK'larımız ve meslek kuruluşlarına teşekkürlerini sunarak bu teveccühün ortaya çıkardığı sinerjinin üniversite için önemli bir övünç ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Üniversiteleri yakından görmek, Üniversiteler ile birlikte çalışabilmek, öğrenciler ve öğretim elemanları ile yüz yüze konuşabilmek ve üniversiteleri daha ileriye götürebilmenin müzakeresini yapabilmek maksadıyla Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğindedüzenlenen bu değerli toplantıya katıldıklarını vurgulayarak konuşmalarına başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuşmasında üniversite şehir münasebetleri konusundaki edindiğiizlenimleri, geçmişe dönük üniversite-şehir ilişkilerini ve geçmişten günümüze dek yükseköğretimde gelinen noktaları ve gelecekte üniversite şehir arasındaki ilişkilerin muhtemel durumları konusunda kidüşüncelerini aktardı.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin bütün sathına yayılan Üniversitelerin, toplumsal, ekonomik, siyasi ve psikoloji gibi birçok alanda yeni misyonlar üstlenerek kılcal damarlara inecek kadar nesnel veriler elde etmesini önemli bir husus olarak gören Özvar,

"Anadolu'da kurulan yeni üniversitelerimizin, toplumda bulunduğu bölgenin işvereniyle, öğrencisiyle, esnafıyla ve vatandaşıyla temas içerisinde olmak suretiyle şehrin dokusuna katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Mardin Artuklu Üniversitemizin de yeni belirlediği misyon ihtisaslaşma çerçevesinde üzerine düşen rolü fevkalade şekilde yerine getirdiğini görüyorum. En önemlisi de şehrin bu bölgenin üniversitesine sahip çıktığını deyim yerindeyse Üniversiteyi bağrına bastığını görüyorum. Buna mukavele üniversitemizin de şehrin kendisine verdiği bu teveccühe karşılık verdiği de aşikardır." şeklinde konuşarak Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğrencilere bilgi, beceri ve yetenek yetkinliklerinin kazandırılmasının yanında, medeniyetler arası ittifak sahnesine yer alarak çok daha önemli katkılar ile şehrin gelişimine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yeni vizyonu olan Sosyal Bilimleri + 5'T'(Tıp, Turizm, Tarım, Tasarım ve Ticaret) odakları için Mardin'in muazzam bir şehir olduğunu ifade eden Özvar, teorik bilgilerin sahada yanidaha gerçek alanlarda yer almasının Dünya ile entegre olan, evrensel kültürü bilen öğrencileri yetiştirmenin yanı sıra bilim sanat ve kültür noktasında üniversitelerin ciddi Uluslararası bir görünürlük içerisinde olacağını belirtti.

Konferans sonunda Türkiye'deki tüm sosyal bilimcilere mütevazi bir tonla mesaj veren Erol Özvar, Sosyal Bilimcilerin uzmanlıklarını, metodolojilerini ve gayretlerini biraz daha ülkenin şartlarını ve gerçeklerini araştırarak mahalli olarak yapmalarının, Türkiye'deki Sosyal Bilimler çalışmalarına çok daha ciddi katkı sunması bakımından faydalı olacağına inandığını söyledi.

Program sonrasındaMardin'in tarihi yapılarından olan Şahtana Konağı'nda(MAÜ Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli) öğrenciler ile bir araya gelen Özvar, Ulu Camii, Mardin Artuklu Üniversitesi Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezi(Kasımiye Medresesi) ve Deyruzzafaran Manastırını ziyaret etti.

Daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Kütüphane binasında öğrenciler ile bir araya gelen Erol Özvar, öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilerden gelen soruları cevapladı.