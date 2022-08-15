YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özvar, gençleri tebrik etti.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

2 MİLYON 900 BİN ADAYDAN YAKLAŞIK 850 BİNİ YERLEŞTİ

Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu kaydetti.

YÖK Başkanı Özvar, YKS'de barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti. Gelecek yıllarda daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalara devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şunları aktardı:

"Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı.

2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti.

YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz."