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YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi - Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

05.01.2022 19:25
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve soğuk hava sebebiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü, kar yağmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ardahan'daki programlarının ardından Çıldır Gölü'ne geldi. Burada atlı kızakla kısa bir gezinti yapan Özvar, daha sonra Eskimo usulü balık avını izledi.

Özvar, daha sonra Kars'a gitti.

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

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Çıldır Gölü, Erol Özvar, Eskimo, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi - Son Dakika
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