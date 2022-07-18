Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla adaylar için tercih sürecinin başlayacağını duyuran Özvar, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı - Son Dakika

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