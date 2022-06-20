YÖK Başkanı Özvar, Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti

20.06.2022 15:34

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Senato Toplantısı'na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Senato Toplantısı'na katıldı.

Özvar, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Buradaki görüşmenin ardından Özvar, Üniversitenin Senato Toplantısı'na katılarak yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rektör Levent de Özvar'ı kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

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