ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: "Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız" - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: "Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız"

13.05.2022 17:25

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde inşallah üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde inşallah üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız." dedi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Özvar, öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özvar, bir öğrencinin "NFT ve blockchain gibi teknolojilerin üniversitelerde bölümleri açılacak mı?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Son yıllarda en çok talep edilen alanlar bunlar. En çok hoca ihtiyacı duyduğumuz alanlar. Buraya nereden geliyor? ya matematikten geliyor hocalar ya bilgisayar mühendisliğinden ya yazılım mühendisliğinden geliyorlar. Bu bölümlerde okuyan arkadaşlar 3'üncü, 4'üncü sınıflarda bir işe angaje oluyor. İyi de yapıyorlar. Dolayısıyla akademik çalışmaya, deyim yerindeyse pek gelmek istemiyorlar. Ciddi bir hoca açığı duyuyoruz şu anda. Doğrudan bu temaları da içeren bölüm ya da programlar tasarlıyoruz."

"Dijital okur yazarlık dersini üniversitelerde yaygınlaştırmak için çalışmalarınız var mı?" sorusu yöneltilen Özvar, "Üniversitelerimiz bunu, ortak dersler havuzunda değerlendirebilir. Ortak dersler havuzuna böyle bir ders konulabilir. Bütün öğrenciler bu dersten istifade edebilir." diye konuştu.

"Adanmışlık yoksa bilim insanı olmak çok zor"

YÖK Başkanı Özvar, "Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere önerileriniz nelerdir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Akademik kariyer, büyük ölçüde akademik başarıya dayanıyor. En az bir yabancı dile ihtiyaç var. Bir de çok okumayı sevmeniz lazım. Merak... Merak çok enteresan bir şey. İnsanoğlunun fıtratına, tabiatına konulan en kıymetli değerlerden bir tanesi. Merak lazım. Bakış açıma göre akademisyen olmanın ilk şartı, insanın adanmış olması lazım. Ne çalışmak istiyorsanız, hangi alanda çalışmak istiyorsanız kendinizi o alana adamanız gerekiyor. Adanmışlık yoksa bilim insanı olmak çok zor. Ömrünüzü bir şey için feda edeceksiniz. Akademisyenliği seçecek arkadaşların önce bundan sonraki hayatını yani lisans eğitimi bittikten sonraki hayatınızı o alana, nerede çalışacaksanız, feda etmeye karar vermeniz lazım. Bu yoksa ilim insanı olmak mümkün değil. Nerede çalışma yapmak istiyorsanız o alanın en iyileriyle tanışmak, onlarla görüşmek, onlarla bir arada olmayı tercih edin."

"Çevrim içi eğitimin öğrenciler üzerinde bazı etkileri oluyor. Bunu nasıl aşabiliriz?" sorusunu Özvar, şöyle yanıtladı:

"Online derslerin kampüs hayatını ikame edemeyeceğini hepimizin bilmesi lazım. Seçimlik dersler online yürüyebilir. Çünkü orada gönüllülük var. Bir de gerçekten fiziken yürütülmesi zor olan dersler olabilir. İşte onların da mutlaka online olarak yöneltilmesi lazım. Anadolu Üniversitesine imkanları dolayısıyla gelemeyecek öğrenciler olabilir. Yolculuk problemi, salgın olabilir. O zaman bence bunu çok ciddi bir şekilde uygulamaya koyabiliriz. Online eğitim artık bizim kampüs hayatımızın bir parçasıdır. Artık bunu çıkaramayız ama bunun oranını, şeklini iyi kontrol edebilmemiz lazım. Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde inşallah üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız."

Konuşmaların ardından Özvar, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Özvar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı ziyaret etti.

ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız
ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız
ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız
ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız

YORUMLAR
500
ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Anadolu Üniversitesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Anadolu Üniversitesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu YÖK BAŞKANI ÖZVAR: 'YÖK'Ü BİTİRECEĞİZ' SÖYLEMLERİ SİYASİ SÖYLEMLERDEN İBARET YÖK BAŞKANI ÖZVAR: 'YÖK'Ü BİTİRECEĞİZ' SÖYLEMLERİ SİYASİ SÖYLEMLERDEN İBARET

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: 'Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız' - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 23:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - YÖK Başkanı Özvar: "Uzaktan eğitimin yeni şeklini üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement