YÖK Başkanı Özvar, MAKÜ Çiftliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Çiftliği büyükbaş yetiştiricilik ve süt işleme birimleri ile Ar-Ge Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Özvar, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversite ziyaretleri" kapsamında geldiği MAKÜ'nün çiftliğini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Süt işleme birimi ve Ar-Ge merkezi ile büyükbaş yetiştiricilik birimini gezen Özvar, barınaktaki bir buzağıya biberonla süt içirdi. Çiftlikte üretilen hayvansal gıda ürünlerinin ikram edildiği Özvar'a, küçükbaş yetiştirme ünitesinde bulunan Honamlı keçisi hediye edildi.

Kadınlar tarafından el yapımı futbol topunun üretildiği üniversitenin stadyumundaki atölyeyi gezen Özvar'a, üzerinde fotoğrafının ve YÖK'ün logosunun bulunduğu futbol topu takdim edildi.

Özvar ve beraberindeki rektörlerin, stadyumda kaleye şut çekmeleri renkli anlara sahne oldu.

Daha sonra MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'ne giden Özvar, Kariyer Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle çevrim içi görüşerek sertifikalarını imzaladı.