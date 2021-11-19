Üye Girişi
YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması

19.11.2021 12:57
YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır." dedi.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen ÜNİ-DOKAP Toplantısı'nda konuşan Özvar, üniversite birliklerinin, yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçevesinde güçlerini birleştiren önemli oluşumlar olduğunu söyledi.

Özvar, bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda ulusal ve uluslararası rekabette başarılı olabilmeleri için benzersiz fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Doğu Karadeniz Projesi'nin (DOKAP) önemini vurgulayan Özvar, bu proje içerisinde üniversitelerin üstleneceği rollerin bölgenin kalkınmasına doğrudan önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

YÖK olarak yükseköğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan tüm süreçlerde, kalite, çeşitlilik, farklılık içeren bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini dile getiren Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu konudaki azimli duruşumuzu ve kararlılığımızı da sizlerle paylaşmak isterim."

Özvar, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında mevcutlara 7 üniversiteyi dahil ederek 22 üniversiteye bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklediklerini anlatarak, "Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetim anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız, üniversitelerin elbette mezunlarına iş bulması anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullanan Özvar, "Üniversitelerin istihdama katkısı yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi, daha fazla beceri, daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır. İstihdama katkıdan anladığımız, üniversitelerimizin istihdama katkısından anladığımız şey, mezunlarına öncelikle bu nitelikleri elbette kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin üzerine düşenin, Türkiye'deki iş gücü piyasalarına sadece beşeri sermayenin niteliğini artırmak suretiyle katkıda bulunmak değil aynı zamanda iş gücü piyasalarını genişletecek araştırma geliştirme veya yüksek teknoloji ürünlerinin ortaya çıkmasına vesile olacak çalışmaları da sağlamak olduğuna işaret etti.

Üretimde çeşitliliği sağlamak suretiyle de üniversitelerin bu bakımdan ilgili piyasalara katkıda bulunabileceğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra iş gücünü zenginleştirecek, iş gücü niteliğini artıracak da çok önemli çalışmalar yaptığımızı, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bu konuda aldığımız, yerine getireceğimiz mevzuat çalışmalarının bitmek üzere olduğunu da buradan sizlerle paylaşmak isteriz. İnşallah niteliğini formel eğitim süreciyle ispat edemeyen iş gücü sahiplerinin en formel elde ettikleri nitelikleri belgelendirebilecekleri bir sistemin de bugünden müjdesini, haberini sizlerle paylaşmak isterim."

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak gelecek yıllarda yükseköğretim alanının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada genişlemeye devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ve yükseköğretimden sorumlu tüm kurul ve kurumlar olarak tüm kesimlerin şimdiden tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de yükseköğretim kurumları tarihine bakıldığında bu gelişmenin de yakından görüldüğünü aktaran Özvar, 1923 ile 1973 yılları arasında 12 üniversite kurulduğunu söyledi.

Özvar, 1923'ten 2021 yılına kadar üniversite sayısının 18-19 kat artarak 207'ye çıktığına işaret ederek, Türkiye'nin demografik büyümesi ile iktisadi gelişmesine paralel olarak yükseköğretim kurumlarının da gelişme kaydettiğini, bunun önem taşıdığını dile getirdi.

Yükseköğretimde Cumhuriyet tarihi boyunca iki önemli dönem olduğunu anlatan Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biri 1950'lerin ortalarındaki büyük şehirlerin dışına taşan kurumlarımız, diğeriyse 2000'li yılların ortasında diğer illere açılan üniversitelerimiz. Bu 207 aktif üniversitemiz önümüzdeki yıllarda bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak bakımından önemli roller oynamakla kalmayacaklar, belki en az onun kadar bölgeler arası iktisadi eşitsizliklerin gelişme farklılıklarının da büyük ölçüde giderilmesinde önemli roller oynayacaklardır. Ben üniversitelere biraz zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni kurulan üniversitelerimizin biraz serpilebilmesi, biraz olgunlaşabilmesi, kendilerini ispat edecek bir zamanın verilmesi hususunda buradan saygıdeğer konuklara bir mesaj vermek istedim. Üniversitelerimize gerekli zaman tanındığında göreceksiniz önümüzdeki yıllarda ülkemize fevkalade önemli hizmetler sunacaktır diye düşünüyorum."

YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması
YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması
YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Giresun Üniversitesi, Üniversiteler, Erol Özvar, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL 13:03 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

Son Dakika Haberleri
13:02 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı         
13:06
Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı         
12:57
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Giresun'da ÜNİ-DOKAP Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement