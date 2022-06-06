YÖK Başkanı Özvar, ODTÜ Rektörlüğünü ziyaretinde konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapılan protokolle özel bir destek programı planladıklarını belirterek, "Araştırma üniversitelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bu protokol çerçevesinde, üniversitelerimize akademik performanslarına göre AR-GE çalışmaları için fon kullandırmış olacak." dedi.

Özvar, ODTÜ Rektörlüğü ziyaret ederek, Senato Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özvar, YÖK olarak üniversitelerle yakın iş birliği için bir araya geldiklerini belirtti.

Kendisinin de üniversitelere ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Özvar, "Bu ziyaretlerde üniversitelerimizin rektörlerini, senatolarını, yönetim kurullarını topluyoruz. Hocalarımızla birlikte gerek üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu, beklentileri, ihtiyaçlarını, varsa eleştirilerini dinliyor ve Yükseköğretim Kurulu olarak aldığımız bu geri beslemeyle üniversitelerimize yönelik politikalarımızı revize etmeye, yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özvar, bu kapsamda bugün de ODTÜ'ye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün daveti üzerine ziyarette bulunduklarını dile getirerek, üniversitenin senato üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akademik çalışmalar, araştırma geliştirme faaliyetleri, kadro konuları ve ODTÜ'nün geleceğe ilişkin vizyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özvar, " Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ülkemizin en saygın, en mümtaz yüksek öğretim kurumlarından biridir. İnşallah, YÖK olarak üniversitemizden aldığımız bu görüşleri birlikte değerlendireceğiz ve geleceğe ilişkin önemli çalışmalara imza atacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de katılımıyla yapılacak Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı'na ilişkin de bilgi veren Özvar, bu toplantıda yaklaşık 5 ay önce açıklanan araştırma üniversitelerine yönelik olacağını anlattı.

Özvar, araştırma üniversitelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını ifade ederek, "Araştırma üniversiteleri konsepti ve stratejilerini yeniden ele aldık ve Türkiye'de akademik üretkenliğe dayalı olarak 20'si devlet 3'ü vakıf üniversitesi olmak üzere 23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik. Bu bir ilk oldu. Bu üniversitelerimizle bir araya geldik. Bugün ODTÜ'de araştırma üniversiteleri olarak gelmiş olduğumuz mesafeyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bu toplantıda ilk kez yeni bir gelişmeyi paylaşacaklarını vurgulayan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokolle özel bir destek programı planladık. Araştırma üniversitelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bu protokol çerçevesinde üniversitelerimize akademik performanslarına göre AR-GE çalışmaları için fon kullandırmış olacak. Biz, YÖK olarak araştırma üniversitelerinin kendine mahsus bir statüsünün olmasını ve bu statü çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu desteği bu toplantıyla ilan etmiş olacağız.