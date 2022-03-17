YÖK Başkanı Özvar: Özel öğrenci geçişi 'konuk öğrenci' statüsünde devam imkanı veriyor (2) - Son Dakika

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK ile imzaladıkları protokol kapsamında araştırma üniversitelerine performanslarına göre kaynak aktarımı yapılacağını söyledi. Şenel, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bu yıl 2 kez verilecek olan destek 5 yıl boyunca her sene artarak devam edecek ve kaynağın kullanılacağı alanların belirlenmesi, proje süreçlerinin yürütülmesi, kaynak kullanımının değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılacak. Üniversitelerimiz bilgi üretme ve araştırma yapma fonksiyonlarıyla amaca ulaşmada en önemli faktörlerdendir. Üniversitelerdeki araştırmacı sayısının ve niteliğinin artırılması kritik öneme sahiptir. Son 20 yılda hükumetlerimiz tarafından üniversitelerin yaygınlaştırılması sağlandı, diğer yanda çok çeşitli politikalar hayata geçirildi. 2022 yılında üniversitelerin araştırma alt yapı projelerine 565 milyon TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Kaynak içinde araştırma üniversitelerinin payı yüzde 67" dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: 23 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ DESTEKLENECEKYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , program kapsamındaki 23 araştırma üniversitesinin 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin olduğu sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirileceğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu eşleştirmelere ilişkin sonuçları önümüzdeki hafta Erciyes Üniversitesinde yapacağımız toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Bu destek programı çerçevesinde belirlenen kaynak, bu yıldan geçerli olmak üzere yıllık olarak YÖK Başkanlığı tarafından yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine tahsis edilecektir. Araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu kaynağı YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabileceklerdir. Destek programı kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından üniversitelerimizin BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) bütçelerine kaynak aktarımı yapılacak ve bu kaynak üniversitelerin BAP yönetmeliği kapsamında kullanılacaktır. Kaynak hemen bu yıl üniversite bütçelerine aktarılacak ve üniversitelerimiz yıl içinde kullanmaya başlayacaklardır. Üniversitelerimize ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından sağlanacak destekler bu protokol ile sınırlı kalmayacaktır. Destek sadece araştırma üniversiteleri ile de sınırlı kalmayacak, bölgesel kalkınmaya, toplumsal gelişmeye her türlü bilimsel ve Ar-Ge desteği sunan üniversitelerimize de yapılacağını paylaşmak isterim."'BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR'Soruları da cevaplayan Prof. Dr. Özvar, Ukrayna 'da eğitim gören Türk vatandaşı üniversite öğrencilerinin Türkiye 'deki üniversitelerde eğitimlerini devam ettirmeleri için başvuruların devam ettiğini söyledi. Özvar, "Bugün itibarıyla YÖK tarafından resmi web sitemizde açılan sayfa üzerinden başvuran 3 bin 600'ü geçmiş durumda. Bir süre daha sistemin açık kalacağını paylaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ukrayna'da okuyan öğrencilerle ilgili olarak almış olduğumuz aksiyonları paylaştık. Ülkemizde dönen ve orada üniversitelerde okuyan öğrencilerin öğrenim bilgilerini detaylı olarak tahlil ettik ve sınıflandırdık. Hangi fakülte, hangi bölüm, hangi sınıfta okuyorlar bunların hepsini ikametgaha varıncaya kadar sınıflandırıyoruz. İlk önce yaptığımız şey hali hazırdaki tabloyu gayet iyi anlamak ve hızlıca bir eylem planı ortaya koymaktır. Birkaç gün içerisinde başvuran öğrencilerle ilgili işlemler tamamlanacaktır. Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaktır" dedi.'DAİMİ STATÜDE GEÇİŞİ SAĞLAYAN BİR YOL DEĞİL'Erol Özvar, öğrencilerin Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmesi gerektiğini hatırlatarak, "Aldığı puan, hangi programa müracaat ediyor ise o seneki asgari puanı tutturması gerekiyor. Bu ve buna benzer koşullar var. Bu koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilecektir. Üniversite sınavına girmemiş ve ilgili şartları yerine getiremeyen öğrenciler ise özel öğrencilik imkanından faydalanabileceklerdir. Özel öğrenci geçişi bir tür 'konuk öğrenci' statüsünde Türk vatandaşı öğrencilerine devam imkanı vermektedir. Herhangi bir üniversiteye daimi statüde geçişi sağlayan yol değildir. Öğrencilerimizin açıkta kalmalarını arzu etmiyoruz. Gelip burada ilgili programlara kabul edildiği takdirde bu kredilerini belgelendirebilme ilgili üniversite ile paylaşabilmelerini bekliyoruz. Hiçbir Türkiye vatandaşı öğrencinin mağdur olmasına yol açmamak, diğer yanda mevcut hakkaniyet kriterlerini de muhafaza etmek gerekiyor. Kalite konusu YÖK'ün en fazla ehemmiyet verdiği kriterlerden birisi. Herhangi bir üniversitenin üzerine yük olacak şekilde öğrencilerimizin yoğunlaşmasına imkan vermek mümkün değil. Belirli kontenjanlar üzerinden bu süreci yürüteceğimizi bilmenizi isterim. Birkaç güne kadar bunlar da paylaşılacak" diye konuştu.

Nursima ÖZONUR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,

