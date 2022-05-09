YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı

09.05.2022 11:46

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları Çalıştayı"na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları Çalıştayı"na katıldı.

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından rektörlük binasında gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Özvar, İslam toplumlarının dünya uygarlık tarihine hediye ettiği en önemli kurumların başında, vakıf müesseselerinin geldiğini belirtti.

Özvar, önceki dönemler ile 19. yüzyılda vakıf müessesesine ilişkin fetva ve hukuk terminolojisine bakıldığında çok zengin bir gelişme görüldüğünü anlatarak, "Vakıf denen müessese, gerek hukuku gerek diğer yönleriyle toplumlarla beraber gelişme kaydetmiş bir müessesedir. Hiç şüphe yok ki, kurumların asırlar boyu beraberinde getirdiği süreklilikler kadar değişimler de önemlidir. Dolayısıyla hukuk, iktisat veya sosyal tarihçilere düşen önemli görev, bu süreklilikleri ve değişiklikleri izah edebilmektir." dedi.

Vakıf kurumlarını tarihi bağlamından kopuk şekilde incelemeye kalkışmanın, araştırmacıları ciddi sorunlarla karşı karşıya getireceğini kaydeden Özvar, özellikle İslam hukukçularının ve tarihçilerinin konuyu incelerken tarihi bağlamı dikkate almalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Özvar, vakıfların, sanayi devrimi öncesi toplumlarda özellikle dahili ve harici şartlar karşısında ayakta kalabilme mücadelesine destek veren müesseseler olarak kurgulandığını aktararak, "Eğer bu tarihsel bağlam dikkate alınmazsa bugün İslam ekonomisi ve finansıyla uğraşan bilim insanları, büyük ölçüde kıtlığa, susuzluğa, salgınlara karşı ayakta kalmaya çalışan topluma destek veren vakıf müessesesini değerlendirirken tarihi gerçekleri ıskalayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Modern dönem öncesi ile bugünkü vakıfların işlevlerinin birbirinden farklı olabileceğini vurgulayan Özvar, dolayısıyla bugünkü problemler konusunda, "Mutlaka İslam vakfında bunun karşılığı vardır." arayışında ısrarlı olunmaması ve konunun içinde bulunulan şartlar dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özvar, yapılacak çalışmaların çok yönlü yürütülmesinin önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük katastrofik olaylar, büyük tabii afetlere, büyük siyasi altüst oluşlara rağmen İslam toplumlarının ayakta kalmasına hizmet eden bir kurum olarak da artık vakfı düşünmeliyiz. Bu toplantı, vakıfların uzun vadede nasıl ayakta kalabildiğini, başarılı finansal yönetim sergileyebildiğini ortaya koyabilmekte fevkalade önemli. Vakıfların istihdam kapasitesini geliştirme bakımından katkılarını da gündeme getirmek de çok yerinde bir konu olacaktır."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da 2013 yılında başlayan ve bugün 16'ncısı düzenlenen çalıştaylar zincirinde bugüne kadar İslam iktisatının temel konularının yanı sıra bazen tasarrufların ekonomiye nasıl kazandırılacağı yönünde daha tematik bazen de kamunun katılım bankacılığına adım atmasının ekosisteme etkisi gibi birçok konunun işlendiğini aktardı.

Vakıflara, bir yandan tarihsel perspektifle bakıp diğer yandan güncelleme iradesiyle yola çıkmanın çok önemli olduğunu söyleyen Savaşan, "Konuştuğumuzda daha çok veri bazlı konuşmamız lazım. Özellikle İslam iktisatı ve finansı konusunda bu gibi çalıştaylar bizi retorikten kurtarıp işi alana taşıma konusunda çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ne gelen Özvar, eğitime ve üniversitenin fiziki altyapısına verdiği destekten dolayı iş insanı Haşim Gürdamar'a Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali SAÜFEST Onur Ödülü'nü takdim etti.

YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı
YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı

YORUMLAR
500
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Mut Ot Festivali'nin Açılışına Katıldı Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Mut Ot Festivali'nin Açılışına Katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:41 Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 17:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, iktisat çalıştayına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement