YÖK Başkanı Özvar, Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı

21.04.2022 17:17
YÖK Başkanı Özvar, Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, teknoloji fakültelerinin sorunlarını ve verilen eğitimin niteliğini ele almak amacıyla Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, teknoloji fakültelerinin sorunlarını ve verilen eğitimin niteliğini ele almak amacıyla Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ve ilgili fakültelerden yönetici ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek, güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmak amacıyla kurulan teknoloji fakültelerinin sorunları ele alındı.

Sorunlar, "tanınma ve yaklaşım sorunu", "mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları (MTOK) kontenjan sorunları" ve "türev mühendislik sorunları" olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirildi.

"Tanınma ve yaklaşım sorunu" başlığı altında bu fakültelerin mühendislik eğitimi vermeleri YÖK tarafından tanımlanmasına rağmen, ilanlardaki ifadelerin oluşturduğu negatif algı, lisansüstü programlarda hem mühendislik fakülteleri hem de teknoloji fakültelerinde aynı adlı programlar açılması, bazı mühendislik fakültesi lisansüstü programlarına teknoloji fakültesi mezunlarının kabul edilmemesi, enstitülerde ders açma, ders dağıtılması, öğrenci kabulü ve dağıtılmasında mühendislik ve teknoloji fakültesi öğretim üyeleri arasında taraflı davranılması konuları konuşuldu.

"MTOK kontenjan sorunları" başlığında boş kalan MTOK kontenjanlarına genel lise mezunu olan adayların yerleştirilmesi ve bilimsel hazırlıkların kaldırılması görüşülürken, "türev mühendislik sorunları" kısmında lisans programlarında, genellikle mühendislik fakültelerindeki temel mühendislik programlarının teknoloji fakültelerinde açılmasına müsaade edilmeyerek türev mühendisliklere yönlendirilmesi konusu işlendi.

Teknoloji fakültesi dekanları ise toplantıda YÖK'ten beklentilerini şu şekilde sıraladı:

"MTOK kontenjanları kapsamında alınan öğrencilerin eğitimleri, diplomaları, hak ve yetkileri konusunda hiçbir farkın bulunmadığının belirtilmesi, MTOK kontenjanlarının yüzde 40 oranında arttırılması ve MTOK tercih butonu gerekliliğinin görüşülmesi, doluluk problemi yaşayan bölümlerin yabancı öğrenciler ile kontenjan sorununun iyileştirilmesi; DGS, ek yerleştirme, yabancı öğrenci alımı gibi diğer kanallardan gelen öğrencilerin de kontenjanda yer alması, kılavuzlarda teknoloji fakültesi mezunlarının mühendis olduğunun belirtilmesi, kontenjanı dolduramayan bölümlerin en azından bir dönem daha öğrenci alımının durdurulmamasının ve kılavuzda yer verilmesinin görüşülmesi, standart mühendislikler dışında geleceği olan alternatif bölümlerin açılmasına izin verilmesi, teknik eğitmen yetiştirme amacıyla mühendislik eğitimi aksatılmadan pedagojik ve teknik eğitim verilebileceği konusunun görüşülmesi."

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Mühendislik Fakültesi, Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı - Son Dakika


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