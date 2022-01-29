YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgüven'le görüştü - Son Dakika

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Özbekistan'daki temasları kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Özvar, Özbekistan'da iş yapan Türk iş insanlarıyla Türk üniversitelerinin rektörlerinin Özbekistan'da buluşmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararasılaşma konusunda katettiği mesafenin en önemli göstergesinin belki de üniversite yöneticileriyle iş dünyasının bir araya gelmesi olduğunu ifade etti.

Dost ve kardeş Özbekistan ile Türkiye arasında fevkalade ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken Özvar, "Biz, ikili ilişkilerin yüksek öğretim tarafına ilişkin çok daha önemli işlerin yapılabileceğini, 5 günlük Özbekistan seyahatimiz esnasında fark etmiş bulunuyoruz. Türkiye ile Özbekistan üniversiteleri arasında daha kalıcı, üretken ve proje bazlı münasebetlerin geliştirilmesi konusunda elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Türkiye ve Özbekistan arasında yüksek öğretime ilişkin daimi komitenin teşkilini de düşünüyoruz." diye konuştu.

Özbek gençlerin yüksek öğretime daha büyük oranda erişebilmeleri konusunda Türk yüksek öğretim kurumlarına fevkalade önemli görevler düştüğünü kaydeden Özvar, "Önümüzdeki zamanda bu iş birlikleri çok daha öteye taşınacaktır. Özbek gençlerin yüksek öğretimden daha fazla istifade etmesine vesile olacak çalışmalar ortaya koyacağız. Ortak kuracağız üniversitenin Özbek gençlerin yüksek öğretim talebini büyük ölçüde karşılayacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu noktada Türk iş insanlarının tecrübeleri ve deneyimlerini istifade etmek istediklerini vurgulayan Özvar, "Eğer, iş insanlarıyla üniversiteler bir araya gelirse, dünyada yapamayacağız iş yoktur." dedi.

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven de ata yurdu Özbekistan'da Türkiye'nin saygın üniversitelerinin rektörleri heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kardeş Özbekistan'da 5 yıldan bu yana iş yaptıklarını belirten Özgüven, bu ülkede bulunma amaçlarının bir tecrübe paylaşımı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da Özbekistan'da iş yapan Türk iş insanları ile üniversite rektörlerinin bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin yüksek öğretim de dahil olmak üzere birçok alanda kardeş Özbekistan ile ilişkilerinin üst düzeyde geliştiğini belirtti.

Türk heyeti daha sonra, Özgüven şirketi tarafından Taşkent'te inşa edilmekte olan ve inşaatı tamamlandığından Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olacak gökdelen inşaatı projesi hakkında bilgi aldı.???????