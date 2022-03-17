YÖK Başkanı Özvar: "(Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: "(Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor"

17.03.2022 12:29

YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in protokol imzalaması YÖK Başkanı Erol Özvar'ın soruları cevaplaması ANKARA (AA) – YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı...

YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in protokol imzalaması

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın soruları cevaplaması ANKARA (AA) – YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. (3)

YÖK Başkanı Özvar: (Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor
YÖK Başkanı Özvar: (Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor
YÖK Başkanı Özvar: (Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor
YÖK Başkanı Özvar: (Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor

YORUMLAR
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İbrahim Şenel, Erol Özvar, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: '(Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar: "(Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor" - Son Dakika
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