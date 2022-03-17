YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in protokol imzalaması
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın soruları cevaplaması ANKARA (AA) – YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. (3)
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Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı Özvar: '(Ukrayna'dan gelen öğrenciler) Bugün itibariyle başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor' - Son Dakika