Üye Girişi
YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak - Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak

26.08.2021 17:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bakanlıklarımızla da temas ettik, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz dedi.

YÖK Başkanı Özvar, göreve geldikten sonra ilk kez rektörlerle bir araya geldi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeki Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya çok sayıda üniversitenin rektörü katıldı. Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yükseköğretimde aktif olarak eğitime devam eden 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulunda toplam 8 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

'İSTİHDAM ODAKLI ÜNİVERSİTELER'

Özvar, yeni vizyonlarıyla ilgili, Yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerimizin uluslararası etkileşimleri ve nihayet son yılların önemli bir terminolojisi olan bilgi diplomasisinin yaygın kullanılması oluşturacaktır. Yeni dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerini daha yoğun kullanacağız. Çağın en önemli gücü olan bilginin temelini veri oluşturmaktadır diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR'

Son bir buçuk yıl boyunca Covid-19 salgını nedeniyle yükseköğretimde olağanüstü güçlükler ve değişimlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Özvar, şöyle dedi

Salgın sürecinde öğrendiklerimiz yükseköğretimin klasik değerlerini değiştirmemiş olabilir. Ama bu salgının pek çok sektöre olduğu gibi çalışma, üretme ve bilgiyi aktarma biçimimize ciddi etkileri olduğu da bir gerçektir. Ama net olarak ifade etmek isterim ki başta Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumların desteği ve kararları çerçevesinde halihazırdaki önceliğimiz yüz yüze eğitimdir. Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim

'KYK İLE YURTLARIN DURUMUNU GÖRÜŞTÜK'

Öğrencilerin kaldığı yurtlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özvar, şunları söyledi Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara gelince, buraların yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindedir. YÖK Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile temas ettik, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz. Yüz yüze eğitime hazırlanırken akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesi, ayrıca sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesi son derece önemlidir. Kampüs ve yerleşkelerde maske ve mesafe kurallarına uyulması, yurtlarda mümkünse aşılı kişilerle aşısız kişilerin ayrı yerlerde kalmasının sağlanması, belirti gösterenler için izolasyon odalarının bulundurulması ve hem yurt hem de yerleşkelerde tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardandır

'NİÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZİN BAŞARI HİKAYELERİ OLMASIN'

YÖK Başkanı Özvar, yeni dönemde YÖK Başkanlığı ile üniversitelerin daha katılımcı ve yakın iletişim ile yükseköğretim hayatına birlikte katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Niçin üniversitelerimizin dünya ölçeğinde bir başarı hikayeleri olmasın Ben kendi adıma her bir kurumumuzun böyle bir hikayeyi inşa edecek kapasite ve potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Kadim kültür ve medeniyetimizden intikal eden zengin ilmi miras bize bir kez daha muvaffakiyetin ipucunu veriyor. Yeter ki çok çalışalım dedi.

YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak

Hacettepe Üniversitesi, Üniversite, Erol Özvar, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek 18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü 17:43 Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi 17:35 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı 16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı 16:11 Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı 15:59 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi         
18:28
Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi         
18:05
Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
17:41
Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi         
17:26
Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi         
16:11
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı         
15:41
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 18:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Başkanı Özvar Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement