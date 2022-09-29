YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci var - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci var

29.09.2022 20:24
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci var

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. 21'i büyükelçi, 9'u maslahatgüzar olmak üzere toplam 30 Afrika ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve temsilcisi YÖK Başkanı Özvar'ın davetine icabetle Hacettepe Üniversitesinde buluştu. Yemekte, YÖK ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin mevcut durumu ve yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için tesis edilebilecek yeni olanaklar ele alındı. YÖK Başkanı Özvar, öncelikli hedefleri arasında yer alan uluslararasılaşma kapsamında Afrika kıtası ülkelerinin büyükelçilerini ve diplomatlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Afrika kıtası ve Türkiye'nin 1200 yıllık ortak bir tarihi paylaştığını, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin her geçen yıl arttığını belirten Özvar, Afrika ile her zaman iyi ilişkiler geliştiren Türkiye'nin kıtada yaptığı çalışmaların da Afrika ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını kaydetti.

Özvar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında sadece coğrafi olarak değil, kültürel, politik ve sosyal olarak da bir köprü görevi gördüğünü belirterek, "Geleneksel ile modernin, eski ile yeninin, Doğu ile Batı'nın harmanlandığı eşsiz bir ülke olan Türkiye'nin zengin kültürlü yapısı, dünyanın birçok yerinden farklı öğrencilerin kendi uygarlıklarının izini bulmasını sağlamış ve Türk yükseköğretiminde kaydedilen ilerleme ile ülkemizi cazibe merkezi haline getirmiştir. 208 yükseköğretim kurumu, 8 milyondan fazla öğrencisi, 185 bini aşkın akademik personeli, 60 bin programı ve 182 ülkeden 280 bin uluslararası öğrencisi ile Türk yükseköğretimi her geçen gün büyüyor ve global arenada etkin olan diğer ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet ediyor" ifadelerini kullandı.'AFRİKALI AKADEMİSYEN SAYISI 227'Yükseköğretim hedeflerini ileriye taşımak ve uluslararası birlik oluşturmak için eğitimin en önemli araç olduğunu bildiklerini, bu nedenle çeşitli ülkelerin yetkili makamları ile iş birliği protokolleri imzalayarak Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına destek olduklarını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti: "Mevcut ortaklarla ilişkilerimizi sürdürmenin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmaya da odaklanıyoruz. Bu kapsamda, YÖK'ün kuruluşundan bu yana, Afrika kıtasından 21 ülke ile bakanlar düzeyinde yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladık. Bu protokoller üniversitelerimiz arasında öğrenci, öğretim elemanı değişimi, ortak proje geliştirilmesi gibi akademik faaliyetin hayata geçirilmesinin önünü açmıştır. Bu protokollerin ardından imzaladığımız uygulama protokolleri kapsamında ise 5 Afrika ülkesine lisans ve yüksek lisans düzeyinde 292 YÖK bursu verilmiştir. Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir. Türk üniversitelerinde tüm eğitim seviyelerinde 50 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Türk üniversitelerinde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısı da 227'dir."

Özvar, buluşmanın ileride üniversiteler arasındaki iş birlikleri için teşvik edici ve yol gösterici olmasını temenni ettiğini belirterek sözlerini tamamladı. Ardından, büyükelçi ve diplomatlar görüş ve önerilerini iletti.


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Erol Özvar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci var - Son Dakika

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