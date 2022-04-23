YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ - Son Dakika
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YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

23.04.2022 10:51

Van'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr.

Van'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), bulunan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etti. Bir gözü mavi bir gözü kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında bulundukları Van Kedi villasında ki Van kedilerini seven Özvar, kedileri elleriyle besledi. Van Kedileri ile ilgili Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi alan Özvar, ilk kez Van kedilerini bu kadar yakından sevme fırsatı bulduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Özvar, "Üniversitemizin kediler için bir merkez kurması ve başında çok kıymetli hocalarımızı bulundurması çok önemli. Üniversiteler zaten bu amaçla var. Sadece insana hizmet değil, hem doğaya hem de bizimle aynı ortamı paylaşan hayvanlara hizmet etmek gerekir. Van kedisinin ne kadar meşhur olduğunu herkes biliyor. Renkli gözlü kedileri, birbirinden farklı karakterli kedileri gördük. Böyle merkezin olduğunu bilmek de bizi memnun etti. İlk defa gezmiş oldum. Bu merkez çok önemli. Burada nesli nerdeyse tükenmeye ramak kala üniversitenin böyle çabayla böyle bir merkezi kurmuş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Özvar ve beraberindekiler daha sonra Öğrenci Toplulukları ve Genç Ofisini ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Özvar ardından da genişletilmiş senato toplantısına katıldı. (DHA)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

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Yürütme Kurulu, Ömer Açıkgöz, Erol Özvar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİP KALKINMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ - Son Dakika


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