YÖK BAŞKANI ÖZVAR ÜNİVERSİTELERİN GELİŞMESİ İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünyanın hiçbir üniversitesinin bir anda üst sıralara gelmediğini belirterek, Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç vardır. Üniversite demek gelenek demek, tecrübe demek. Ben Türkiye'de bu bakımdan yüksek öğretim kurumlarının göstermiş olduğu büyüme temposunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum dedi.

Mardin'e gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Şehir ve Üniversite' konulu konferansa katıldı. Konferansta Özvar'ın yanı sıra, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, öğretim görevlileri ve öğrenciler ye aldı. Prof. Dr. Özvar, üniversiteler ve kaliteleri konusunda yapılan eleştirilere yönelik üniversitelere biraz zaman tanınması gerektiğini söyledi.

'HEPİMİZ BU ÖNEMLI DÖNÜŞÜMÜN, DEĞIŞİMİN İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Prof. Dr. Özvar, 2000'li yılların başlarında üniversitelerin Anadolu'nun hemen hemen her şehrine yayılmaya başladığını ifade ederek, Bu açıdan aslında hepimiz bu önemli dönüşümün, bu önemli değişimin içinde yaşıyoruz. Ben doğrusu yükseköğretim alanının genişlemesinin, daha fazla sayıda öğrencilerimizin yükseköğretime erişebilir olmasının Türkiye'nin gelişmesinde çok önemli katkı sağlayıcı, değer yaratıcı bir rolünün olacağına inanıyorum. Ayrıca bu tartışmayı açmamda da hiçbir mahsuru yoktur. 'Bu kadar üniversiteler açıldı peki ama bu üniversitelerin kalitesi, bu üniversitelerde hocalık yapacak, bu üniversitelerde hizmet verecek öğretim elemanlarının durumu ne olacak' Evet, bu çok meşru, makul ve tartışılması gereken soruların başında geliyor. Zaman tanımak gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın hiçbir üniversitesi bugünden yarına bir anda seri atlayıp dünya ölçeğinde bir anda üst sıralara gelmemektedir. Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç vardır. Üniversite demek gelenek demek, tecrübe demek. Gelenek oluşsun, tecrübe oluşsun. Ben Türkiye'de bu bakımdan yükseköğretim kurumlarının göstermiş olduğu büyüme temposunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 20-30 sene içerisinde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu trendin giderek artacağına inanıyorum diye konuştu.