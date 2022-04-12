YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

12.04.2022 12:25
YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar saatinden önce Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Özvar, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

YÖK Başkanı Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrenci yemekhanesinde iftar öncesi ney dinletisi eşliğinde öğrencilerle bir süre sohbet etti. İftarın yaklaşmasıyla yemek sırasına giren Özvar ve Ünüvar, öğrencilerle birlikte yemeklerini alıp, oruçlarını açtı. Öğrenciler, YÖK Başkanı Özvar'a eğitimden sanata, öğrencilik yıllarından sporla olan ilgisine kadar pek çok konuda sorular yöneltti. Özvar da üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

'YAKLAŞIM BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Özvar, programda yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesine ilk resmi ziyareti bir öğrenci yurduna yaptıklarına söyleyerek, "Öğrencilerle bir araya gelip, yüz yüze sohbet etmenin bizim açımızdan da öğretici bir tarafı var. Tatbikatta öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar, öğrenci kardeşlerimizin meseleye bakışı, yaklaşımı bizler için çok kıymetli. Dolayısıyla hem bu görüşlere ulaşabilmek hem de güzel bir Ramazan gününde bir araya gelip, iftar etmek amacıyla buradayız" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı Ankara Üniversitesi yurdunda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ünüvar, "Sayın Başkanımıza teşrifleri için, böyle bir vesileyle Ankara Üniversitesine geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YÖK Başkanı Özvar ve Rektör Ünüvar, program sonunda öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi.


YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
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Ankara Üniversitesi, Erol Özvar, Ankara, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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