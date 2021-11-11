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YÖK Başkanı Özvar: Uzmanlaşmış meslek yüksekokulları gündeme gelecek - Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar: Uzmanlaşmış meslek yüksekokulları gündeme gelecek

11.11.2021 12:43
YÖK Başkanı Özvar: Uzmanlaşmış meslek yüksekokulları gündeme gelecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinde uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının önemli işler göreceğini belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinde uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının önemli işler göreceğini belirtti. Özvar, "Üniversite-sanayi iş birliğinde bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanmasında fevkalade roller oynayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının açılması gündeme gelecektir" dedi.

YÖK tarafından genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenlendi. YÖK Konferans Salonu'ndaki çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Özvar, bireylerin eğitim hayatları boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile ortaya koyduğu üretkenliği ifade eden beşeri sermayenin, bugün ülkelerin inovasyon ve ekonomik büyüme süreçlerinde önemli konuma sahip olduğunu belirtti. Salgın ile birlikte dünya ekonomisinde yaşanan hızlı dijital dönüşümden olumsuz yönde etkilenmemek için ülkelerin dijital becerilere sahip nitelikli insan gücüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Özvar, şunları söyledi:

"Dolayısıyla Covid-19 salgını endüstri ve iş dünyasının beceri ihtiyaçlarını değiştirmekte ve mevcut işleri de dönüştürmektedir. 2025 yılına kadar dünyada, dijital dönüşüm nedeniyle 85 milyon işin yok olabileceği ve aynı zamanda yeni çalışma hayatına daha uyumlu 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Son yıllarda çalışma hayatında yaşanan dönüşümler neticesinde iş gücü piyasasında ileri düzeydeki yeterliklere sahip insan kaynağı ihtiyacının giderek artacağı ve daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan yetişkinlerin de yeterliklerini geliştirmek amacıyla tekrar bir mesleki eğitim programına kaydolma eğilimi göstereceği gerçeği hepimizin hazırlıklı olması gereken bir gerçektir. Bu kapsamda mesleki eğitimde geleceğin mesleklerinin ve yeni mesleki eğitim modellerinin belirlenmesi, esnek meslek profillerinin oluşturulmasına ve bu yönde öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik stratejik çalışmalar ivedilikle hayata geçirilmek zorundadır." 'YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÜNCELLEME YAPILACAK'YÖK Başkanı Özvar, beceri eğitimine dayalı mesleki eğitim için öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını yüksek gördüklerini söyleyerek, "Yeni dönemde bu sayıyı düşürmek için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğimizi ifade etmek isterim. Ülkemizde Covid-19 salgını ile birlikte ekonomide ve iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümlere ve 11'inci Kalkınma Planı'nda belirtilen meslek profiline uygun iş gücünün yetiştirilmesi için yükseköğretim programlarında güncelleme yapılacaktır. Buradan bunu da ifade etmek isterim. Mesleki eğitimde müfredatın güncellenmesi, her mesleğe ait becerilerin seviyelere göre belirlenmesi, yetkinliklerin tanımlanması ve geleceğin mesleklerine yönelik becerilerin, örneğin dijital beceri, eleştirel düşünme, yenilik ile problem çözme becerileri gibi öğrencilere kazandırılması öncelikli atacağımız adımlar arasında olacaktır" dedi. Yükseköğretimdeki uygulamalı eğitimlerin ağırlığının artırılması için amaç, hedef, strateji veya göstergelerin açıklandığını anımsatan Özvar, "Yükseköğretim sistemimizi bu amaç, hedef, stratejilerle uyumlu hale getireceğiz. Bütün yükseköğretim kurumlarımızdan da bu konuda ciddi adımlar atmasını bekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını ve güçlendirilmesini gerekli görmekteyiz. Alanında yetkin yükseköğretim mezunlarının yetişmesi için üniversiteler ile sanayi arasında yürütülen iş birlikleri çok önemli hale gelmiştir" diye konuştu. 'UZMANLAŞMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARININ AÇILMASI GÜNDEME GELECEK'YÖK Başkanı Özvar, meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinde uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının önemli işler göreceğini belirterek, şunları kaydetti: "Üniversite-sanayi iş birliğinde bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanmasında fevkalade roller oynayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının açılması gündeme gelecektir. Üniversitelerimizin çok kıymetli temsilcilerine bu konuda adım atmalarını, bu mesele üzerine düşünmelerini ifade etmek istiyorum. YÖK olarak önümüzdeki günlerde, yükseköğretim kurumlarımızla paylaşacağımız birtakım usul ve esaslar gündeme gelecektir. Akabinde, üniversitelerimizden bu konuda çalışmalar başlatmalarını isteyeceğiz. Bu açıdan meslek yüksekokullarının daha etkin, sanayinin beklentilerine doğrudan nitelikli iş gücünün kazandırılmasına katkı vereceğine inanıyoruz."Erol Özvar, çalıştaya destek veren öğretim elemanları, yöneticiler, sektör temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, sanayi ve ticaret odası temsilcileri ile paydaş diğer kamu kurumlarının temsilcilerine teşekkür etti.

?Çalıştay, açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Mesleki Eğitim, geri dönüşüm, Üniversite, Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Uzmanlaşmış meslek yüksekokulları gündeme gelecek - Son Dakika


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