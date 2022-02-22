YÖK Başkanı Özvar, YKS'de "puanı ve sıralaması yetenlerin" üniversiteye gireceğini açıkladı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, YKS'de "puanı ve sıralaması yetenlerin" üniversiteye gireceğini açıkladı

22.02.2022 23:00
YÖK Başkanı Özvar, YKS'de "puanı ve sıralaması yetenlerin" üniversiteye gireceğini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni sistemde sıfıra yakın olanların üniversiteye gireceği yönündeki iddialara ilişkin "Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni sistemde sıfıra yakın olanların üniversiteye gireceği yönündeki iddialara ilişkin "Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar." dedi.

Özvar, TRT Haber'in canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki kontenjan artış hızının yükseköğretim sınavına giren öğrenci sayısının artış hızından daha yüksek seyrettiğini belirten Özvar, yeni sistemde sınavı eleme usulünden çıkarıp puan üstünlüğüne dayalı bir başarı sıralaması sınavı haline getirdiklerini söyledi.

Önceki sistemde 150 puanın altında kalan adayların herhangi bir kontenjana başvuramadığını hatırlatan Özvar, yeni sistemde puanı hesaplanabilen adayların programlara başvurabileceğini kaydetti.

Özvar, şöyle konuştu:

"Öğrencimiz, sınav sonucunu eline alacak bakacak kaç net yapmış, kaç puan almış? Ortaöğretim başarı puanıyla beraber toplam puanı kaç ve üniversite sınavına giren adaylar arasında kaçıncı sırada? Sonra bu öğrencilerimiz yani tercihte bulunma hakkına sahip öğrencilerimiz, sıralamasına ve puanına göre üniversiteleri tercih edecekler. Başvurmak istediği programa geçen sene en son öğrenci kaç puanla girmiş ona bakacak. Kaçıncı sırada girmiş ona bakacak sonra kendi puanı ve sıralamasına göre o tercihlerde bulunacak. Peki nasıl kazanacak? Sisteme giriş yaptıktan sonra bilgisayar programı, o kontenjana başvuran, diyelim o kontenjan 10 kişi, 100 kişi müracaat etmiş. O 100 kişi içinde puanı ve sıralaması ilk onda olan öğrenci o programı kazanacak."

Sıfıra yakın olanların üniversiteye girecekleri yönündeki iddialar konusunda ise Özvar, "Sınava giren bütün öğrenciler bizim evlatlarımız. Bir sınav dolayısıyla öğrenciler üzerinden işte 'Kriminaller, şehir bilmem neleri üniversitelere dolacak.' ifadesini kesinlikle reddediyorum. Öğrencilerimize asla böyle bir şey yakıştırılmasını doğru bulmuyorum. Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar." dedi.

Özvar, "Bu barajlar puan olarak kalkmakla beraber belirli alanlarda daha önceki senelerde bizim kabul ettiğimiz sıralamalar devam etmektedir. Yani tıp fakültesine, hukuk fakültesine girmek için bunlar değişmiyor." ifadelerini kullandı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Erol Özvar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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