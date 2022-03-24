YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitim alacak bursiyer öğrencilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitim alacak bursiyer öğrencilerle buluştu Açıklaması

24.03.2022 11:52
YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitim alacak bursiyer öğrencilerle buluştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışına lisansüstü eğitim için gidecek öğrencilere yönelik, "Üniversitelerimiz, döndüğünüzde sizi bekliyor olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışına lisansüstü eğitim için gidecek öğrencilere yönelik, "Üniversitelerimiz, döndüğünüzde sizi bekliyor olacak. 1416 ile gelen tüm öğrencilerimizi üniversitelerinize yerleştiriyoruz bundan endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, lisansüstü öğrenim bursuyla yurt dışında eğitim görecek öğrencilerle buluşmasında, Türk yükseköğretim sistemi ile akademik kariyer planlaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Özvar, burstan yararlanan 251 öğrencinin 155'inin üniversiteler adına yurt dışına gittiğini, 1416 sayılı Kanun kapsamında verilen bursun, ülkenin en parlak, en saygın burslarından olduğunu, öğrencilerin bu sayede ilim yolculuğuna çıkacağını ifade etti.

Üniversitelerde misyon farklılaşmasının bütün dünyada görüldüğüne işaret eden Özvar, Kovid-19 salgını ile mücadelede üniversite öğretim üyelerinin ve bilim insanlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, bu kurumlara ihtiyacın görüldüğünü vurguladı.

"Siz, büyük bir medeniyetten geliyorsunuz"

Üniversitelerin ülkelerin iktisadi kalkınmasında baş rol oynamasının da beklendiğine işaret eden Özvar, dönüştürücü gücü olan yüksek nitelikli beşeri sermayenin kaynağının da üniversiteler olduğunu belirtti.

Özvar, bursiyerlere şöyle seslendi:

"Sizler, tam bu değişim sürecinin ortasında mezun oldunuz. Bundan sonra da bu görevleri yerine getirecek hocalar olacaksınız. Ülkenin gelecekteki 10-15 yılı içinde yöneticileri, idarecileri olacaksınız.

Türkiye'deki lisans eğitimi dünyanın her yerindeki lisans eğitimi ile rekabet eder. Türkiye'nin yurt dışına gönderip de başarılı olmayan doktoralı öğrencisi yok. Hepiniz çok güzel üniversitelere gidiyorsunuz. Lisansüstü eğitimlerinizde başarılı olacaksınız hiç şüphem yok. İlimde muvaffakiyet ancak adanmışlıkla mümkündür. Kendini feda etmeden ilim de size kendini açmıyor. Siz büyük bir medeniyetten geliyorsunuz bunu unutmadan sahip olduğunuz bilgiyi, ilmi hatırlayacaksınız. Bir yabancı dilin yanına mümkünse ikinciyi ekleyin. Üniversitelerimiz, döndüğünüzde sizi bekliyor olacak. 1416 ile gelen tüm öğrencilerimizi üniversitelerinize yerleştiriyoruz bundan endişe etmeyin. Siz bol ve kaliteli yayın yapın. Yayın hocaların meyvesidir."

YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitim alacak bursiyer öğrencilerle buluştu Açıklaması
YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitim alacak bursiyer öğrencilerle buluştu Açıklaması

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Lisansüstü Eğitim, Üniversiteler, Erol Özvar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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