Özvar : "YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik" - Son Dakika
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Özvar : "YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik"

20.06.2022 13:22

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da konuştu "YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da konuştu

"YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik. Bu enstitü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasından itibaren Erzincan'da çalışmalarına başlayacak"

"Enstitüden beklentimiz, burada çalışacak hocalarımız bundan sonraki hayatlarını Erzincan'daki depremlere adayacak ve bilhassa lisans üstü eğitim yoluyla deprem araştırmaları ve teknoloji sahasında uzmanlar yetiştirecek"

ERZİNCAN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da Deprem Teknolojileri Enstitüsü açılacağını bildirdi.

Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli teknoloji hamlesi içinde bulunduklarını söyledi.

Teknolojinin önemine vurgu yapan Özvar, "Üniversitelerimiz, kurumlarımız, özel ve kamu sektörlerimizle, yerli ve milli unsurlarla bir teknolojik devrim peşinde koşuyoruz. Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi, gündeme aldığımız hükumet, devlet ve millet olarak ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesinin deyimi yerindeyse ilk örneğini veren insanlardan birisi." dedi.

Numan Efendi gibi izzet, ilim ve irfan sahibi kişilerin öğrencilere örnek olarak sunulması gerektiğini aktaran Özvar, bu tür örneklerin milli teknoloji hamlesinin önemli aşamalarından olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın depremle en fazla yüz yüze kalan il olması açısından kentte deprem enstitüsü açılacağını ve burada önemli bilimsel çalışmaların yanı sıra araştırmaların yapılacağını dile getiren Özvar, şunları kaydetti:

"Erzincan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent, deprem teknolojileri enstitüsünden bahsetti ve müracaatı yaptık dedi. Bu müjdeyi buradan paylaşmak istiyorum. YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik. Bu enstitü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasından itibaren Erzincan'da çalışmalarına başlayacak. Akın Levent hoca ile bir müddettir bu konu üzerinde çalışıyoruz, kendisine söylediğim bu alanda en iyi arkadaşları, deprem konusunda gayret edecek hocaları bulun, biz de YÖK olarak sizlere destek olalım. İnşallah Kandilli Rasathanesi ile iş birliği içerisinde kalarak Erzincan'da deprem araştırmalarına hocalarımız ve uzmanlarımız başlayacak. Enstitüden beklentimiz, burada çalışacak hocalarımız bundan sonraki hayatlarını Erzincan'daki depremlere adayacak ve bilhassa lisans üstü eğitim yoluyla deprem araştırmaları ve teknoloji sahasında uzmanlar yetiştirecek. Biz de hocalarımızın gayretine destek vereceğiz."

Özvar, panelin tertip edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdulkadir Gül'ün yaptığı panelde, Ebu Sehl Numan Efendi'nin hayatı, eserleri ve kişiliğine ilişkin sunum yapıldı.

Panele, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden akademisyenler, öğrenciler ile çevre illerden rektörler katıldı.

Rektör Levent, panel sonrası Özvar'a plaket takdim etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özvar : 'YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik' - Son Dakika

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