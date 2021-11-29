YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Azerbaycan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

??YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'a kadar sürecek ziyaret kapsamında Azerbaycan ile yükseköğretim alanında atılması planlanan adımların detaylarının üst düzey yetkililerle görüşülmesi amaçlanıyor.

İlk olarak Azerbaycan'daki şehitliklerin ziyaretiyle başlayacak program kapsamında Özvar, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i makamında ziyaret edecek. Görüşmede yeni iş birliklerine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Ziyarette, Başkan Özvar'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.

Özvar, 1-3 Aralık arasında Bakü'de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek "UNEC Ekonomi Forumu"na (UEF Bakü 2021) katılacak ve "Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim" konulu panelde konuşacak.

Azerbaycan'da bulunan bazı üniversitelerin rektörleri, akademisyenleri ve öğrencilerle de bir araya gelecek olan Özvar ve YÖK heyetinin, ziyaretin son gününde Ermeni işgalinden geçen yıl kurtarılan toprakları da ziyaret etmesi planlanıyor.