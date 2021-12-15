YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Dicle Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) öğrencilerle buluştu.

Prof. Dr. Özvar, kentteki temasları kapsamında, beraberinde YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u ziyaret etti.

Karakoç, Özvar'a üniversitenin faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine geçen Özvar, burada öğrencilerle bir araya geldi.

"Ekonomik Büyüme Teorileri" dersine katılan Özvar, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, öğrencilere kariyer planlamaları ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özvar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerde, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da yer aldı.