YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni ziyaret etti

26.02.2022 12:56
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) incelemelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) incelemelerde bulundu.

DEÜ'den yapılan açıklamada Prof. Dr. Özvar'ın YÖK Başkanvekili Prof. Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile birlikte Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret ettiği, DEÜ Senatosu üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteleri daha yakından izlemek, görüşlerini dinlemek ve Yükseköğretim Kurulu'nun perspektifini paylaşmak için öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek YÖK'ün tüm imkanlarını üniversiteler için seferber etmek istediklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da üniversitelerinin ilk kez bir Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nı konuk ettiğini ifade etti.

Araştırma üniversitesi olarak yüklenen misyon ve beklentilerin farkında olduklarını aktaran Hotar, üniversite - sanayi işbirliklerine önem verdiklerini, kent üniversitesi olmanın gereğini yaptıklarını, üniversitenin uluslararası alanda da görünürlüğünü artıracak projelere odaklandıklarını belirtti.

Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki heyetin DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni gezdiği, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde öğrencilerle bir araya geldiği de bildirildi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Erol Özvar, Rektör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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