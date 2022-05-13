YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2) - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)

13.05.2022 17:51
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)

'DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

'DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Türk üniversitelerini dünyanın en iyi üniversiteleri haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Özvar, "Bizim amacımız Türkiye'deki üniversitelerin dünya üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara gelmesini sağlamak. Yükseköğretim Kurulu olarak belki üniversitelerin hocaları olarak yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında Türk yükseköğrenim kurumlarını, üniversitelerini dünyanın en iyi üniversiteleri haline getirmek var. Bunu öncelikle oyunu kurallarına göre oynayarak yani dünyadaki büyük üniversiteler nasıl çalışıyorsa nasıl büyük bir gayret ortaya koyuyorsa ne kadar üretkense bizim de en az onlar kadar üretken olacağımız kadar çalışmamız gerekli. Bunun yollarını arıyoruz. Türkiye'de üniversitelere baktığınız zaman çok şükür en azından bütün üniversiteler belli bir kaliteyi temsil ediyor ama bir kısmı gerçekten dünya kalitesinde, dünyanın en üst sıralarında yer alıyor. Bu bir rekabet, bu bir çalışma, gayret meselesi. Türkiye'deki üniversitelerimiz de bu bakımdan dünyada kendi akranlarıyla bu yarışı yürütüyorlar" dedi.

Prof. Dr. Özvar, öğrencilerden Taha Çiçek'in "Önümüzdeki süreçte NFT, Blockchain gibi teknolojilerin bölümleri açılır mı? Bunlar dünyada yayılmaya başladı. Üniversitelerimizin bu duruma tutumu sizce nasıl olur?" sorusuna "Bunlar, en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz alanlar. Buraya gelen hocalar ya matematik bölümünden geliyor, ya bilgisayar mühendisliğinden ya da yazılım mühendisliğinden geliyorlar fakat bırakın hoca olmayı bu bölümlerde okuyan arkadaşlar 3'üncü, 4'üncü sınıflarda bir işe angaje oluyorlar. İyi de yapıyorlar. Dolayısıyla akademik çalışmaya pek gelmek istemiyorlar. Sebebini soracak olursanız duygusal sebeplerden. O sebeple şu anda ciddi bir hoca açığı duyuyoruz. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa bence hiç durmasınlar devam etsinler derim. Doğrudan bu temaları da içeren bölümler ve programları şu anda tasarlıyoruz" diye cevap verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)
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YÖK BAŞKANI PROF. DR. ÖZVAR: ÖĞRENCİ AFFI İÇİN YETKİ MECLİS'TE YÖK BAŞKANI PROF. DR. ÖZVAR: ÖĞRENCİ AFFI İÇİN YETKİ MECLİS'TE YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenci affı açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2) - Son Dakika
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