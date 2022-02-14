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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil - Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil

14.02.2022 11:09

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversite sınavında barajın kalkmasıyla ilgili açıklamalara yer verdi. Özvar, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Sistem öğrenciler arasında rekabet getirecek. Kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil." ifadesine yer verdi.

YÖK tarafından 2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. TYT'nin sınav süresi 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

"ÖĞRENCİLER ARASINDA REKABET GETİRECEK"

Milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen konuyla ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar bir açıklama yaptı. Özvar, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Sistem öğrenciler arasında rekabet getirecek. Kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil. Daha fazla talebin olması, kontenjanlara daha fazla ilginin olması demektir." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI"

Özvar yeni sistemle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: "Buna gitmemizin sebebi şu. Sınavlar eleme usulü de olabiliyor, başarı sıralaması usulü de olabiliyor. Biz elemeyi bir kenara bırakmış olduk. Türkiye'de üniversitelerimizde kontenjan olduğunu biliyoruz. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Böyle bir uygulama öğrencilerin hiç soru çözmeden bölümlere gireceği anlamına gelmemektedir. Öğrencilerimizin bundan sonra yapabileceği tercihte bulunmaktır. Programlara nasıl kabul edilecek? Puanlarımızın yüksek olması gerekiyor. En yüksek puanı alan öğrenciden aşağıya doğru kontenjan ne kadar ise o kontenjana girebilen öğrencimiz o programa kayıt hakkı elde etmiş olacaktır. Puansız, sınavsız üniversiteye giren öğrenci demek değil. Öğrencilerimizin de aldığımız kararı memnuniyetle karşıladığını paylaşmaktadır."

"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"

Gerek puanların belki yukarıya doğru seyretmesine de yardımcı olacaktır. Kalitenin düşeceğini, liyakatin azalacağını söylemek doğrusu çok haklı ve makul bir eleştiri olarak görülmemekte. Puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. En yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşecektir. Puanı tutmayanın kayıt yapma hakkı olmayacaktır. Daha fazla sayıda öğrencinin kontenjanlara erişilebilir olması, tercih havuzunu doldurması anlamına geliyor. Sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor."

YORUMLAR (2)
  • Nuray Yigit: asla katılmıyoruz kalite kalkacak ya her sey ama hersey değiştirilirmi olmadı böyle olmadı böyle Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • new world: Eğitimin kalitesi nin düşmesi gereken herşey yapilyor her yıl yeni bir sistem değişikliği yapılarak resmen gençlerle dalga geçiliyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, Lisans, Baraj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil - Son Dakika
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