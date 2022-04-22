YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi

22.04.2022 18:34

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedileri severek, mama verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedileri severek, mama verdi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Van'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölge üniversitesi rektörleriyle senato salonunda bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Ardından beraberindekilerle üniversite yerleşkesinde bulunan Van Kedi Villası'na geçen Başkan Özvar, burada kedileri severek, mama verdi.

Van Kedi Villası çıkışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van kedilerinin korunması amacıyla bir merkez açılmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Üniversitelerin bu amaçlar için var olduğunu ifade eden Başkan Özvar, "Üniversiteler hem insana hem doğaya hem de bizimle aynı doğayı paylaşan havanlara hizmet için var. Van kedilerinin de ne kadar meşhur olduğu hepimizin malumudur. Birbirinden farklı karakterli renkli gözlü kedileri gördük. Bu açıdan da çok memnun oldum. Üniversitede böyle bir merkezin olduğunu bilmiyordum. İlk kez gezmiş oldum. Nesillerinin tükenmesine ramak kalan Van kedileri için üniversitemizin böylesine bir merkezinin kurmasının fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Özvar, üniversite yerleşkesindeki El Sanatları Merkezi ziyaretinin ardından "Genişletişmiş Senato Toplantısı"na katılım sağlayacak.

(Yılmaz Sönmez - Atilla İdiz - İHA)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Van kedilerini sevdi - Son Dakika


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