YÖK Başkanı Saraç, BŞEÜ Senato Toplantısına katıldı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu'nun 270'inci toplantısına katıldı.

Başkan Prof. Dr. Saraç, Korona virüs (Covid-19 )salgını tedbirleri kapsamında üniversitenin İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya üniversitenin geliştirdiği Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BŞEÜ-UZEM) sistemi üzerinden katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a senato toplantısına katılmaları sebebiyle teşekkürlerini sundu. Üniversitenin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapan Rektör Beydemir, pandemi süreciyle birlikte başlayan uzaktan eğitim süreci, YÖK Gelecek Projesi kapsamında öncelikli ve özellikli alanlarda yürütülen çalışmalar, ihtisaslaşma ve değişim programları konularında bilgiler sundu. BŞEÜ bünyesinde kurulan Tıp Fakültesinin bölgenin çehresini değiştirecek çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Rektör Beydemir, fakültenin kuruluş sürecinde verdikleri destek ve katkılar için Başkan Prof. Dr. Saraç'a şahsı, kurumu ve Bilecik halkı adına teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç, günümüzde köklü üniversitelerin yaşlarının asırlarla ölçüldüğünü ancak genç bir üniversite olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ümit veren performansıyla önümüzdeki dönemlerde gittikçe artan bir şekilde ülkemize ve bilim hayatımıza katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç'ın BŞEÜ Senatosu üyelerinin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. - BİLECİK