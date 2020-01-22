YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi yarın açıklayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi yarın açıklayacak - Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi yarın açıklayacak

7 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında belirlenen 5 yeni üniversite ve ihtisas alanlarını yarın açıklayacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi yarın açıklayacak, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında belirlenen 5 yeni üniversite ve ihtisas alanlarını yarın açıklayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2015'te başlatılan proje kapsamında ilgili paydaşlarla seçilen 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversite ve ihtisas alanlarının belirlendiği ifade edildi.

İhtisaslaşacak yeni üniversitelerin Saraç tarafından yarın YÖK Başkanlığında düzenlecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında daha önce seçilen 10 üniversitenin de proje kapsamındaki faaliyetlerini belirlenen ihtisas alanları doğrultusunda sürdürdüğü kaydedildi.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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