YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu'na katıldı - Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu'na katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu'nun toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu'na katıldı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu'nun toplantısına katıldı. Başkan Prof. Dr. Saraç'ın, MTÜ'nün uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleşen katılımında üniversitenin çalışmaları sunuldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi senatosu 17. Dönem toplantısını üniversitenin Arslantepe Salonu'nda Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, toplantıya üniversiteni kendi yazım programı olan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Yeni Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir yükseköğretim kurumlarımıza ziyaretler gerçekleştiremiyor olsak da üniversite yöneticilerimiz ve akademisyenlerimiz ile dijital ortamlarda sıkça birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin değerli senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Yükseköğretimde dijitalleşme projemiz ve salgın sürecinde uzaktan öğretimi ele alarak hocalarımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz yararlı bir görüşme oldu. Üniversitemizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim." ifadelerini kaydetti.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a hem senato toplantısına katılımından, hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına ve kuruluş sürecindeki destek ve katkıları için teşekkürlerini sundu.

Senato toplantının Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kendi kurumsal yazılım programı olan uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Covid-19 salgın sürecinde Yükseköğretim Kurulu'muzun hızlı, uygulanabilir bir süreci oluşturması sonucunda hayata geçirdiğimiz kurumsal sistemimiz ile kesintisiz ve hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden eğitim ve akademik çalışmalarınızı sürdürdük. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu, hem eğitimlerin yürütülmesinde üniversitelerimize öncülük etmiş, hem de zamanında aldığı kararlarla toplumun moral değerlerini korunmasına katkılar sunmuştur. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öncülüğünüz de hayata geçirilen 'Yeni YÖK' yükseköğretimi toplum içinde tartışılan bir noktadan, takdir edilen bir noktaya taşımıştır. Yeni YÖK vizyonu ile birlikte üniversitelerimiz artık dört duvar arasında değil, toplumun içinde bilimi üretime ve hizmete dönüştürebilen bir seviyeye gelmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu olarak YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve şahsında tüm ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar ve başlatmış olduğu uygulamaların Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası sıralamalarda yer alması için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi 'de uluslararası bilgi ve uzmanlık kaynağı olma hedefindedir. COVID-19 sonrasında uluslararası yükseköğretim de de büyük değişiklikler yaşanacak. Bazı ülkelerde yükseköğretim pazarında payını kaybetme ile yüzleşecek, ancak YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibinin katkısı ve öncülüğünde Türkiye'deki üniversiteler uluslararası üniversite eğitimi verme potansiyelini yükseltecektir. Çünkü dünyaya örnek bir şekilde Covid-19 sürecini yürüten ülkemiz de, diğer kurumlar gibi Yükseköğretim Kurulumuz da Covid-19 sürecini istikrarlı bir şekilde yürütüyor " ifadelerini kaydetti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemini kendi kurumsal yazılımı ile hayata geçirdiğini ve bu programı hiçbir ücret almadan talep eden tüm üniversiteler ile de YÖK aracılığı ile paylaşabileceklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi sadece Covid-19 sürecinde değil, daha öncesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurarak faaliyete geçirmiştir. Üniversitemizin ilk protokolünü Sağlık Bakanlığı ile uzaktan eğitim kapsamında 24 Ocak 2019 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesi konusunda imzalanmıştır. Covid-19 salgını ülkemizde etkisini Mart 2020'den itibaren göstermeye başladığında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, krize hazırlıksız yakalanmamış ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öncülüğünüzde başlatılan çalışmalar ile tüm akademik birimlerimiz uzaktan eğitim sistemine sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde alınmıştır. Kurumsal yazılımımız olan ve hiçbir ücret ödenmeyen uzaktan eğitim programımızı isteyen tüm üniversitelere YÖK aracılığı ile ücretsiz olarak verebiliriz" şeklinde konuştu.

Toplantını açılışı sonrasında rektör Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, üniversiteni kuruluş, kurumsal ve akademik çalışmaları hakkında sunum da bulundu.

Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi üzerinden üretimi yapılan kayısı çekirdeği ekstresi, kayısı çekirdeği kahvesi, kayısı çekirdeği yağı ürünleri hakkında bilgi aktarımı yapılırken, Covid-19 süreci sonrasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden geliştirilen dezenfektan ürünü hakkında da bilgi sunumu yapıldı.

Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim konusundaki çalışmalar, projeler ve hedefler konusunda MTÜ Senatosu üyeleriyle sohbet etti.

Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlana tablo ile kayısıyı günün anısına takdim etti. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 07:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu'na katıldı - Son Dakika

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