YÖK Başkanı Saraç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Saraç, YÖK'ün Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dahi toplumumuzun her alanda doğru ve hızlı haber alması için görevlerini özveriyle yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.