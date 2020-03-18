YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: '23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan... - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan...

7 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

YÖK Başkanı Saraç: " 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak."

YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."

YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."

YÖK Başkanı Saraç: 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan...

Yekta Saraç, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:05 Kaynak: AA

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