YÖK Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2018 yılında 29 üniversite, yeşil, çevreci üniversite endeksi olan UI Greenmetric'te ilk 1000 üniversite arasına girmiştir" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2018 yılında 29 üniversite, yeşil, çevreci üniversite endeksi olan UI Greenmetric'te ilk 1000 üniversite arasına girmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversiteleri, 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisinde faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 5 göstergede incelediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "2018 yılında 145 üniversitede 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesi yürütülmüştür. 2018 yılında 144 üniversitede kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik 2 bin 237 proje yürütülmüştür. 2018 yılında 18 üniversite Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı veya Engelli Dostu Ödülü kapsamında 63 ödül veya nişan almıştır. 2018 yılında 29 üniversite yeşil, çevreci üniversite endeksi olan UI Greenmetric'te ilk 1000 üniversite arasına girmiştir."

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Yekta Saraç, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de - Son Dakika
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