Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç'a Cibuti'den liyakat nişanı
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç'a Cibuti'den liyakat nişanı

YÖK Başkanı Saraç'a Cibuti'den liyakat nişanı

12 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

YÖK Başkanı Saraç'a Cibuti'den liyakat nişanı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç'a, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı liyakat nişanı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e de süreçteki emekleri nedeniyle ikinci derece liyakat nişanı verildi.

Başbakanlıkta düzenlenen ödül töreninde, nişanları Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh adına Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed takdim etti.

Muhammed, törende, Cibuti'nin her alanda kalkınmasında Türkiye'nin özel bir yeri bulunduğunu, ülkesinin yükseköğrenim görmüş nitelikli insan gücüne sahip olması için yaptığı katkılar dolayısıyla Saraç'a teşekkür ettiğini belirtti.

Saraç da Cibuti'nin son yıllarda kaydettiği gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saraç, bu ülkenin kalkınmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmesine Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydetti.

Türkiye'deki Cibuti uyruklu öğrenci sayısında artış

Türk yükseköğretim sisteminde 2014-2015 akademik yılında 52 olan Cibuti uyruklu öğrenci sayısı, iki ülke arasındaki iş birliği sonucunda, 2019-2020 akademik yılında yaklaşık 15 kat artarak 767'ye ulaştı. Böylece Türkiye, Cibutili yükseköğrenim çağındaki gençlerin Fransa'nın ardından en çok tercih ettiği ikinci ülke konumuna geldi.

Cibuti'nin, Türk yükseköğretimin sisteminin birikimlerinden yararlanabilmesi amacıyla YÖK ile Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı arasında 2015'te mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:27 Kaynak: AA
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