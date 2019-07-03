Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Dr. Qusay Al Suhail'i ağırladı.

YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Dr. Qusay Al Suhail'i ağırladı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunan Al Suhail, YÖK'e ziyarette bulundu.
Görüşmede, YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Irak Burslar ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Amjad Abdulnabiy Al Sawad ile Irak Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. Mustafa Wahby Jabeer de yer aldı.
Ziyarette, Irak hükümetinin burslusu olarak Türkiye'ye daha fazla öğrenci ve akademisyen gönderilmesi başta olmak üzere, Osmanlı el yazmaları ve arşivleri hakkında Iraklı araştırmacılara eğitim verilmesi ve üniversiteler arasında ortak diploma programlarının açılması konularında istişarelerde bulunuldu.
Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alındığı görüşme sonucunda bir eylem planının hazırlanmasına karar verildi.
Görüşmenin ardından, 7 Ocak 2017'de iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki hususlara ilişkin taraflar arasında ortak izleme komisyonu oluşturulmasına yönelik bir protokol imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:49 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]