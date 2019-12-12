YÖK Başkanı Saraç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, AA'nın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Saraç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf'ta bir çocuğa şeker verdiği sırada çekilen, Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Saraç, "Fotoğrafta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeye barış getirmek olduğu en güzel şekilde simgeleniyor. Türk askerinin hareket noktasının barış, güven ve şefkat olduğunu gösteren bir fotoğraf olması nedeniyle bunu seçtim." dedi.

Saraç, "yaşam" kategorisinde Suriye'de rejim güçlerinin attığı varil bombası sonucu yüzü yanan ve Türkiye'de sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Luceyn'in önlüklü görüntüsünün yer aldığı Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafta her şart altında eğitim öğretimin devam etmesinin önemine vurgu yapıldığını belirten Saraç, "Ayrıca Türk halkının bütün imkanlarını, kendi eğitim öğretim sıralarını muhacir bir halkla paylaşması ifade ediliyor. Bu yüzden bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçen Saraç, "Bu, Türk milletinin milli birlik ve bekası söz konusu olduğunda her katmanının, her kademesinin, her meslek alanından insanların yek vücut olduğunu, aynı duyguyu taşıdığını ifade eden güzel bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Saraç, bu fotoğrafı çeken ve Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Ajansı, Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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