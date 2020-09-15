YÖK Başkanı Saraç, toplantıya ilişkin "Faydalı bir müzakere oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan 'ın başkanlığında, açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin yöneticileriyle YÖK'te bir araya geldiklerini belirtti.

Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı Saraç, açıköğretim fakültesi olan üniversitelerin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı

Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var