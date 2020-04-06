YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
7 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Saraç, Twitter'dan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Yekta Saraç, şunları kaydetti:
"Milli mücadele yıllarımızdan bugüne iç ve dış kamuoyunu başarılı bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, bütün kurum çalışanlarına başarılar dilerim. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde Anadolu Ajansının doğru ve güvenilir haberciliği daha da önemli hale gelmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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